Минтруд России призвал регионы к индексации материнских капиталов
Глава Минтруда России Антон Котяков призвал регионы к индексации материнских капиталов, чтобы они соответствовали текущему уровню потребительских цен. Об этом пишет URA.ru.
Выступая на Х Всероссийской неделе охраны труда в Сочи, министр отметил, что размер материнских капиталов в различных субъектах страны варьируется от 50 до 500 тысяч рублей, и в некоторых регионах индексация отсутствует. Котяков подчеркнул, что федеральный маткапитал должен способствовать увеличению рождаемости и что региональные выплаты должны выполнять аналогичную функцию.
Он также сообщил о работе на федеральном уровне по модернизации системы материнского капитала для повышения его эффективности в решении демографических задач.