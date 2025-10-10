Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
11°
Сбт, 11
14°
Вск, 12
10°
ЦБ USD 81.19 -0.22 11/10
ЦБ EUR 94.05 -0.65 11/10
Нал. USD 82.15 / 82.17 10/10 18:15
Нал. EUR 96.00 / 96.65 10/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
8 часов назад
714
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 422
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 067
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 996
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На улице Горького в Рязани заметили висящие на проводах остатки ветвей
Кадры сделаны возле дома № 80, напротив школы № 1. На снимках видно, что после спила деревьев, вросшие в них коммуникации не смогли освободить от частей растений и оставили их свисать над тротуаром. Работники продолжают выкорчевывать пни, однако под этими фрагментами вся техника и ограждения уже убраны. Напомним, ранее в мэрии назвали причину масштабного уничтожения деревьев в центре города.

На улице Горького в Рязани заметили висящие на проводах остатки ветвей. Об этом в редакцию РЗН. Инфо написали местные жители.

Кадры сделаны возле дома № 80, напротив школы № 1. На снимках видно, что после спила деревьев, вросшие в них коммуникации не смогли освободить от частей растений и оставили их свисать над тротуаром.

Работники продолжают выкорчевывать пни, однако под этими фрагментами вся техника и ограждения уже убраны.

Напомним, ранее в мэрии назвали причину масштабного уничтожения деревьев в центре города.