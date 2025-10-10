На улице Горького в Рязани заметили висящие на проводах остатки ветвей

Кадры сделаны возле дома № 80, напротив школы № 1. На снимках видно, что после спила деревьев, вросшие в них коммуникации не смогли освободить от частей растений и оставили их свисать над тротуаром. Работники продолжают выкорчевывать пни, однако под этими фрагментами вся техника и ограждения уже убраны. Напомним, ранее в мэрии назвали причину масштабного уничтожения деревьев в центре города.

