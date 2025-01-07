Малков подвел итоги соревнований «Гонка чемпионов»

Он отметил, что в соревнованиях участвовали 40 спортсменов: чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, победители этапов Кубка мира и Кубка IBU.

Малков подвел итоги соревнований «Гонка чемпионов». Пост с итогами губернатор Рязанской области опубликовал в своем Telegram-канале.

Малков отметил, что в соревнованиях участвовали 40 спортсменов: чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, победители этапов Кубка мира и Кубка IBU.

«У нас сложно найти человека, который хоть раз в жизни не пробовал встать на лыжи. В Рязанской области лыжными гонками и биатлоном занимаются около 18 тысяч человек. Рассчитываем, что Гонка чемпионов привлечет в спорт еще больше молодых ребят», — отметил губернатор.

Он поблагодарил компанию «Технониколь», Союз биатлонистов России и Федерацию лыжных гонок России за организацию соревнований.

«Это было ярко и зрелищно! Планируем, что такие соревнования станут доброй традицией для Рязанской области», — заключил Малков.

Ранее РЗН. Инфо публиковало фоторепортаж с места событий.