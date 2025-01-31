На трассе «Рязань-Александро-Невский» произошло второе смертельное ДТП за сутки

Авария случилась 31 января на 32-м километре дороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский» в Старожиловском районе.

На трассе «Рязань-Александро-Невский» произошло второе смертельное ДТП за сутки. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Авария случилась 31 января на 32-м километре дороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский» в Старожиловском районе. Автомобиль «ВАЗ-2107» столкнулся с грузовиком.

В результате водитель легковушки скончался на месте.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на той же дороге столкнулись две легковушки, в результате один человек погиб и один пострадал.