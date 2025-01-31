В ДТП под Рязанью погиб человек
Авария произошла утром 31 января на 23-м километре дороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский».
В ДТП под Рязанью погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГАИ.
Авария произошла утром 31 января на 23-м километре дороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский». Столкнулись Chevrolet Lacetti и LADA Largus.
Один человек погиб на месте. Еще одного человека госпитализировали.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель иномарки, который не справился с управлением.
Ранее появилось видео с места.