На трассе под Рязанью столкнулись две легковушки
Авария произошла утром 31 января перед поселком Искра.
На трассе под Рязанью столкнулись две легковушки. Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».
Авария произошла утром 31 января перед поселком Искра. Очевидец уточнил, что автомобили столкнулись на повороте к Госплемстанции.
На кадрах видно, что один из автомобилей получил серьезные повержения. Информации о пострадавших нет.
Позже стало известно о погибшем в ДТП.
Видео: «Подслушано у водителей Рязани», Rzn Life.