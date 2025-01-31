На трассе под Рязанью столкнулись две легковушки

Авария произошла утром 31 января перед поселком Искра.

На трассе под Рязанью столкнулись две легковушки. Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла утром 31 января перед поселком Искра. Очевидец уточнил, что автомобили столкнулись на повороте к Госплемстанции.

На кадрах видно, что один из автомобилей получил серьезные повержения. Информации о пострадавших нет.

Позже стало известно о погибшем в ДТП.

Видео: «Подслушано у водителей Рязани», Rzn Life.