Mars прокомментировала возможное исчезновение кормов для животных из России

В компании заявили, что снижение производства продукции не планируется.

Mars прокомментировала возможное исчезновение кормов для животных. Информацию редакции РЗН. Инфо предоставила пресс-служба компании.

«Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется. Наша продукция более, чем на 90% производится из российского сырья. Кроме того, мы обратились в РСХН с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, производящее используемый нами ингридиент, и надеемся в ближайшее время получить разрешение на дальнейший ввоз этой кормовой добавки», — заявили представители Mars.

В компании также заявили об имеющемся запасе кормовых добавок и альтернативных вариантов рецептур.

Ранее сообщалось, что из России могут исчезнуть популярные корма для животных.