Из России могут исчезнуть корма для животных Whiskas и Pedigree

Это связано с тем, что Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животноводческой продукции из Европы. Причиной стала вспышка ящура в Германии.

Из России могут исчезнуть корма для животных Whiskas и Pedigree. Об этом сообщает «Лента».

Это связано с тем, что Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животноводческой продукции из Европы. Причиной стала вспышка ящура в Германии.

Ограничения затронули добавки, которые используют для производства кормов для кошек и собак компаний Purina и Mars: Whiskas, Felix, Pro Plan, Chappy, Pedigree, Perfect Fit, Sheba и другие.

Исключение сделали для испанских производителей Petselect и Cotecnica, бельгийской United Petfood Producers, французских Vapran и Sopral, итальянских Sanypet SPA, Gheda Mangimi, Diusapet и N.P. Industries