А что в кино? «Злой город», «Самый ценный груз» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Самый ценный груз» — анимационная драма, действие которой разворачивается во время Второй мировой войны. Лента вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля в 2024 году.

«Моди: Три дня на крыльях безумия» — биографическая драма о художнике Амедео Модильяни, вторая полнометражная режиссерская работа Джонни Деппа. Премьера ленты состоялась в 2024 году на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

«Злой город» — историческая экшен-драма режиссера Константина Буслова, рассказывающая об обороне города Козельска от нашествия войска хана Батыя. Главные роли в фильме сыграли Алексей Гуськов, Александр Метелкин и Леонела Мантурова.

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