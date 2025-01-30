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Злой город

1238 год. Многочисленное войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий, но город все стоял, показывая врагу несокрушимость и твердость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом».

Страна
Россия
Режиссёр
Константин Буслов
Актёры
Александр Метелкин, Алексей Гуськов, Владимир Сычев, Владимир Любимцев, Максим Белбородов, Алексей Дмитриев, Артем Волобуев, Юрий Чурсин, Василий Симонов, Софья Шидловская, Виктор Добронравов, Александр Горбатов, Иван Котик, Виктор Супрун, Софья Кругова, Давид Сократян
Продолж.
110 мин.
Премьера
2025-01-30 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Боевик, Исторический фильм, Драма

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