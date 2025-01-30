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Самый ценный груз

Во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца — маленькую девочку выбросили из окна «поезда смерти», идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж категорически против. Он позволяет оставить ребенка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Между тем жители деревни узнают о необъяснимом появлении дочери в семье лесника и, уверенные, что ребенок навлечет на них беду, ставят ультиматум избавиться от него.

Режиссёр
Мишель Хазанавичус
Актёры
Жан-Луи Трентиньян, Грегори Гадебуа, Доминик Блан, Дени Подалидес
Продолж.
81 мин.
Премьера
2025-01-30 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мультфильм, Драма

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