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Моди: Три дня на крыльях безумия
Кино

Моди: Три дня на крыльях безумия

Париж, 1916 год. Обаятельный хулиган Модильяни, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера. Моди получает шанс изменить свою жизнь и превратиться из неизвестного художника в звезду мировой величины.

Режиссёр
Джонни Депп
Актёры
Аль Пачино, Стивен Грэм, Брюно Гуэри, Салли Филлипс, Антония Деспла, Риккардо Скамарчо, Ева-Джейн Уиллис, Луиза Раньери, Кэт Фэрэуэй, Райан МакПарланд, Мэттью Вулф
Продолж.
110 мин.
Премьера
2025-01-30 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма-комедия

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