На установку стелы «Город трудовой доблести» в Рязани потратят 198 миллионов

Стелу установят до 20 июля 2025 года.

На создание и установку стелы «Город трудовой доблести» в Рязани потратят 198 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Стелу установят в сквере Трудовой доблести у вокзала «Рязань-2». Подрядчик также должен будет благоустроить территорию: озеленить ее и выполнить работы на инженерных сетях.

Согласно документам, стелу установят до 20 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что стела будет высотой 11 метров из белого камня, с листами алюминия с графикой, которая символизирует подвиг трудовой доблести рязанцев в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого в местах, где производили обмундирования, продукты питания и запчасти военной техники, собирались установить мемориальные доски.