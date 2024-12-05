Скверу около вокзала «Рязань-2» присвоили название «Сквер Трудовой Доблести»

Сквер расположен на пересечении Первомайского проспекта с улицей Вокзальной.

Скверу около вокзала «Рязань-2» присвоили наименование «Сквер Трудовой Доблести». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Сквер расположен на пересечении Первомайского проспекта с улицей Вокзальной.

В мэрии напомнили, что в сентябре 2023 года президент России Владимир Путин присвоил Рязани звание «Город трудовой доблести».

Администрация города определила место установки стелы — в сквере у вокзала «Рязань-2». Отмечается, что во всех городах, которым присвоено звание «Город трудовой доблести», монументы выполняют в едином стиле в соответствии с рекомендацией Российского военно-исторического общества.

Установка стелы в Рязани и благоустройство прилегающей территории запланировано на 2025 год.