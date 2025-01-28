Депутат Рязоблдумы покинет пост после скандала с сыном-участником СВО

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что сын Бариновой обманул сослуживцев на СВО на 1,3 млн рублей.

Депутат Рязоблдумы покинет пост после скандала с сыном-участником СВО. Об этом сообщает «Вид Сбоку».

По данным издания, Татьяна Баринова написала заявление об освобождении ее от должности заместителя председателя думского комитета по экологии и природопользованию с 3 февраля, также она попросила прекратить ее депутатскую деятельность на постоянной профессиональной основе.

На ее должность выдвинули Елену Синицу.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что сын Бариновой обманул сослуживцев на СВО на 1,3 млн рублей. Тогда Баринова заявила, что сын пользуется ее картой и она к его долгам отношения не имеет.