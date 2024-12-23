Сын рязанского депутата ушел на СВО и обманул сослуживцев на 1,3 миллиона рублей

Накануне в сети появилось видеообращение военных, которые называют себя бывшими сослуживцами Андрея. По их словам, около года назад мужчина занял у них деньги на «операцию для близкого человека».

Сын рязанского депутата ушел на СВО и обманул сослуживцев на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, 32-летний Андрей Б. отправился на СВО весной прошлого года. Накануне в сети появилось видеообращение военных, которые называют себя бывшими сослуживцами Андрея. По их словам, около года назад мужчина занял у них деньги на «операцию для близкого человека». Позже они узнали, что тот брал в долг и в других подразделениях. Всего военный собрал более 1,3 миллиона рублей.

По словам бойцов, все деньги переводились на счет матери Андрея — депутата рязанской областной думы. В разговоре с военными она сказала, что ее картой пользуется сын, и к его долгам она не имеет отношения.

«Зная, что он грешит игроманией, она его умышленно отправила на СВО с целью, что процесс будет как-то ограничен», — заявили военные.