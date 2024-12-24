Рязанский депутат ответила на обвинения в адрес сына, обманувшего бойцов на СВО

Напомним, сын рязанского депутата ушел на СВО и обманул сослуживцев на 1,3 миллиона рублей

Депутат Рязоблдумы Татьяна Баринова прокомментировала сообщения, в которых ее сына обвинили в обмане сослуживцев на СВО на 1,3 миллиона рублей. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте» 24 декабря.

«Мой сын, Андрей Баринов, ушел добровольцем на СВО, затем заключил контракт с Минобороны, в настоящее время воюет на передовой. После краткосрочного отпуска, при отъезде на место службы, сын попросил у меня банковскую карту, которой он мог бы пользоваться в течение месяца», — говорится в посте.

По словам Бариновой, все операции по карте в ноябре 2023 года проходили в Луганской области, она их не отслеживала. Через месяц карту заблокировала.

«Считаю, что если у кого-то есть вопросы и претензии по взаимоотношениям с моим сыном, то эти вопросы следует задавать непосредственно ему или обращаться в компетентные органы для рассмотрения их в правовом поле», — написала она.

Напомним, сын рязанского депутата ушел на СВО и обманул сослуживцев на 1,3 миллиона рублей.