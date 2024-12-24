Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 99.87 -1.74 25/12
ЦБ EUR 104.23 -1.02 25/12
Нал. USD 100.90 / 100.50 24/12 18:40
Нал. EUR 106.80 / 107.90 24/12 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
4 728
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
10 581
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
24 252
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
24 354
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанский депутат ответила на обвинения в адрес сына, обманувшего бойцов на СВО
Напомним, сын рязанского депутата ушел на СВО и обманул сослуживцев на 1,3 миллиона рублей

Депутат Рязоблдумы Татьяна Баринова прокомментировала сообщения, в которых ее сына обвинили в обмане сослуживцев на СВО на 1,3 миллиона рублей. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте» 24 декабря.

«Мой сын, Андрей Баринов, ушел добровольцем на СВО, затем заключил контракт с Минобороны, в настоящее время воюет на передовой. После краткосрочного отпуска, при отъезде на место службы, сын попросил у меня банковскую карту, которой он мог бы пользоваться в течение месяца», — говорится в посте.

По словам Бариновой, все операции по карте в ноябре 2023 года проходили в Луганской области, она их не отслеживала. Через месяц карту заблокировала.

«Считаю, что если у кого-то есть вопросы и претензии по взаимоотношениям с моим сыном, то эти вопросы следует задавать непосредственно ему или обращаться в компетентные органы для рассмотрения их в правовом поле», — написала она.

Напомним, сын рязанского депутата ушел на СВО и обманул сослуживцев на 1,3 миллиона рублей.