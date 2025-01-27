Рязанские инвалиды смогут воспользоваться социальным такси для посещения театра

В услугу входят 10 минут на посадку, поездка по городу и возвращение домой. Если у инвалида нет сопровождающего, «удобно устроиться» поможет водитель.

Рязанские инвалиды смогут воспользоваться услугами социального такси для посещения театра, парка или торгового центра. Об этом в сюжете ГТРК «Ока» сообщил замминистра труда и соцзащиты населения Рязанской области Андрей Кричинский.

В сюжете отметили, что в автопарк службы соцтакси для инвалидов поступили новые машины.

«Раньше была одна машина, из-за этого услуга не всегда предоставлялась. Сейчас машины три», — рассказала рязанка с ребенком-инвалидом.

В сюжете отметили, что машины оборудованы ремнями безопасности, лебедкой, кнопкой вызова водителя, если пассажиру будет плохо, страховочными тросами для коляски.

В услугу входят 10 минут на посадку, поездка по городу и возвращение домой. Если у инвалида нет сопровождающего, «удобно устроиться» поможет водитель.

«Был запрос у людей. Мы услышали его и в феврале у рязанцев появится такая возможность. Такси можно будет воспользоваться, чтобы посетить учреждения культуры», — сообщил Кричинский.

Раньше соцтакси можно было вызвать только для поездки в аптеки и учреждения здравоохранения.

Напомним, услугой «социальное такси» могут воспользоваться жители Сапожковского, Ряжского, Александро-Невского, Сараевского, Ухоловского, Касимовского районов, а также жители города Рязани.

В минсоцзащиты рассказывали РЗН.Инфо, что вопрос о тиражировании службы в 2025 году в других районах области будет рассмотрен.

Фото — скриншоты сюжета ГТРК «Ока»