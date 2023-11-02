Минсоцзащиты прокомментировало жалобы скопинцев на услугу «социальное такси»

Областное минсоцзащиты прокомментировало РЗН. Инфо жалобы скопинцев на услугу «социальное такси».

В комментариях Telegram-канала Павла Малкова скопинка рассказала, что пыталась заказать услугу «социальное такси», чтобы попасть на прием к ревматологу — в Скопине таких узких специалистов по ее словам нет.

В Минсоцзащиты рассказали, что сейчас услуга в Скопинском районе не действует.

«Вопрос о тиражировании данной службы в следующем году в других районах области сейчас рассматриваем», — отметили в ведомстве.

По словам минсоцзащиты Рязанской области, сейчас услугой «социальное такси» могут воспользоваться жители Сапожковского, Ряжского, Александро-Невского, Сараевского, Ухоловского, Касимовского районов, а также жители города Рязани. На вопрос почему в Скопинском районе не действует услуга «социальное такси» в минсоцзащиты не ответили.

Услуга платная, инвалиды-колясочники могут заказать ее по номеру 8 (4912) 212-730.