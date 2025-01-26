В рязанской мэрии прокомментировали отмену маршрутов № 46 и № 58

Ранее стало известно о возможном прекращении работы маршрутов № 46 и 58, потому что в начале февраля у перевозчиков заканчивается действие свидетельств.

В рязанской мэрии прокомментировали отмену маршрутов № 46 и № 58. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ведомства.

«В управлении дорожного хозяйства и транспорта информацию об отмене не подтвердили. Маршрутки продолжат курсировать», — заявили в горадминистрации.

Ранее стало известно о возможном прекращении работы маршрутов № 46 и 58, так как в начале февраля у перевозчиков заканчивается действие свидетельств. Тендер на определение подрядчика на маршрутку № 46 был объявлен, но он не состоялся из-за отсутствия заявок.