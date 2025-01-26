В Рязани могут перестать курсировать две маршрутки

Речь идет о маршрутках №№ 46 и 58.

Работа маршрута № 46 в Рязани может прекратиться 5 февраля. Об этом сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на сайт госзакупок.

Как указано в публикации, тендер на определение подрядчика на маршрут № 46 был объявлен, но он не состоялся из-за отсутствия заявок.

По данным издания, текущее свидетельство у перевозчика заканчивается 4 февраля. Новый контракт планировали заключить на период с 5 февраля по 31 октября 2025 года.

Помимо этого, транспортные активисты в группе stvchannel отмечали, что 5 февраля заканчивается свидетельство на маршрут № 58, и «его перспективы весьма туманны».

Позже в пресс-службе горадминистрации не подтвердили информацию.