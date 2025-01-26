В Рязани начали восстанавливать дом, на который упали обломки БПЛА

Отмечается, что на место прибыло много техники и людей.

В Рязани начали разбирать разрушенные элементы дома, на который упали обломки БПЛА. Об этом 26 января сообщил «Вид Сбоку».

По данным издания, утром начались работы с домом, пострадавшим во время атаки беспилотников 24 января.

Отмечается, что на место прибыло много техники и людей, планируется разбирать разрушенные элементы.

Напомним, ночью 24 января над территорией Рязанской области сбили 20 украинских БПЛА. После атаки загорелся дом. Очевидцы и пострадавшие рассказали, что в сгоревший дом врезался сбитый беспилотник.