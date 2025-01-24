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Минобороны рассказало о ночной атаке на Рязанскую область

Минобороны рассказало о ночной атаке на РФ, в том числе на Рязанскую область. Сообщение опубликовали в соцсетях министерства 24 января.

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 БПЛА над территорией Рязанской области. Таким образом, регион подвергся самой массированной атаке ВСУ с начала СВО.

Всего на территории страны сбили 121 беспилотник.

Напомним, 24 января с полночи до 1:30 над Рязанью раздалась серия взрывов. Власти подтвердили атаку БПЛА, а также заявили о попадании обломков БПЛА на территорию предприятия.