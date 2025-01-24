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Владелец сгоревшего в Рязани дома заявил, что в здание врезался беспилотник
«Прямо в дом врезался сбитый беспилотник. Мы были на втором этаже. Хорошо, что все остались живы и не пострадали. Мы потеряли все в один день», — рассказал рязанец.

Очевидцы и пострадавшие после атаки БПЛА в Рязани рассказали, что в сгоревший дом врезался сбитый беспилотник. Корреспондент РЗН. Инфо поговорила с рязанцами на месте событий 24 января.

Местные жители рассказали, что в доме жила многодетная молодая семья. У супружеской пары трое детей.

Владелец дома, пострадавший от пожара, сообщил, что поздно ночью они с семьей услышали хлопок и выбежали на улицу. Спасти не удалось даже документы. Его жена в шоке, разговаривать с журналистами не хотела. Собравшиеся рядом с пепелищем ждали представителей регионального минсоцзащиты.

«Прямо в дом врезался сбитый беспилотник. Мы были на втором этаже. Хорошо, что все остались живы и не пострадали. Мы потеряли все в один день», — рассказал рязанец.

Жители коттеджного поселка поделились, что до приезда спецслужб огонь пытались тушить садовыми шлангами. Одна из рязанок добавила, что они планируют организовать сбор средств пострадавшей семье.

Место оцеплено. Около дома работают сотрудники полиции и СК.

Ранее о возгорании сообщили очевидцы.