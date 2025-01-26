Стало известно, какими БПЛА атаковали Рязань

По предварительным данным SHOT, ВСУ наносили удар дронами PD-2 и «Лютый».

Стало известно, какими БПЛА атаковали Рязань ночью 26 января. Об этом сообщил SHOT.

По предварительным данным канала, ВСУ наносили удар дронами PD-2 и «Лютый» (дальность полета «Лютого» — 1000 километров, дрон может нести груз с боевой частью до 50 килограммов).

Напомним, ночью 26 января жители города сообщили о нескольких БПЛА, пролетевших в небе. После этого раздалась серия взрывов.

Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку на Рязань. Позже Минобороны рассказало, сколько БПЛА сбили над регионом.