Малков прокомментировал очередную атаку на Рязань
Павел Малков прокомментировал очередную атаку на Рязань. 26 января губернатор подтвердил работу ПВО в областном центре.
«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы», — написал политик.
Ранее сообщалось, что 26 января Рязань вновь подверглась атаке беспилотников. 24 января в регионе сбили рекордное число БПЛА с момента начала СВО.