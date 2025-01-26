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Малков прокомментировал очередную атаку на Рязань

Павел Малков прокомментировал очередную атаку на Рязань. 26 января губернатор подтвердил работу ПВО в областном центре.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы», — написал политик.

Ранее сообщалось, что 26 января Рязань вновь подверглась атаке беспилотников. 24 января в регионе сбили рекордное число БПЛА с момента начала СВО.