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Минобороны рассказало о ночной атаке на Рязанскую область
Напомним, ночью 26 января жители города сообщили о нескольких БПЛА, пролетевших в небе. После этого раздалась серия взрывов.

В Минобороны прокомментировали ночную атаку на РФ, в том числе на Рязанскую область. Соответствующую информацию опубликовали в соцсетях министерства 26 января.

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Рязанской областью.

Всего над российскими регионами сбили 15 дронов. Шесть беспилотников уничтожили над Курской областью, один — над Белгородской областью.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ пытались атаковать рязанский нефтезавод. Официально эту информацию не комментировали.

Напомним, ночью 26 января жители города сообщили о нескольких БПЛА, пролетевших в небе. После этого раздалась серия взрывов.

Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку на Рязань.

24 января в регионе сбили рекордное число БПЛА с момента начала СВО.