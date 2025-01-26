Минобороны рассказало о ночной атаке на Рязанскую область

Напомним, ночью 26 января жители города сообщили о нескольких БПЛА, пролетевших в небе. После этого раздалась серия взрывов.

В Минобороны прокомментировали ночную атаку на РФ, в том числе на Рязанскую область. Соответствующую информацию опубликовали в соцсетях министерства 26 января.

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Рязанской областью.

Всего над российскими регионами сбили 15 дронов. Шесть беспилотников уничтожили над Курской областью, один — над Белгородской областью.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ пытались атаковать рязанский нефтезавод. Официально эту информацию не комментировали.

Напомним, ночью 26 января жители города сообщили о нескольких БПЛА, пролетевших в небе. После этого раздалась серия взрывов.

Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку на Рязань.

24 января в регионе сбили рекордное число БПЛА с момента начала СВО.