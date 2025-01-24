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«Яндекс Карты» заретушировали территорию рязанского нефтезавода
В начале января Хамовнический суд Москвы по иску прокуратуры обязал сервис «Яндекс Карты» удалить спутниковые снимки, обозначения цехов, площадок с цистернами и других структурных элементов Рязанского нефтезавода.

«Яндекс Карты» заретушировали территорию РНПК. В пятницу, 24 января, этом убедилась корреспондент РЗН. инфо.

В начале января Хамовнический суд Москвы по иску прокуратуры обязал сервис «Яндекс Карты» удалить спутниковые снимки, обозначения цехов, площадок с цистернами и других структурных элементов Рязанского нефтезавода.

В суде заключили, что в 2024 году предприятие четыре раза атаковали украинские БПЛА. Из-за этого пострадала инфраструктура завода и его сотрудники, а доступ к изображениям делает предприятие «максимально уязвимым для средств поражения вражескими силами».

Напомним, ночью 24 января рязанский нефтезавод атаковали 12 беспилотников. Пострадал 53-летний сторож.

Фото — скриншот сервиса «Яндекс Карты»