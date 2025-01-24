SHOT: один человек пострадал во время атаки беспилотников на Рязань

Ранение ноги получил 53-летний сторож.

Один человек пострадал во время атаки беспилотников на Рязань. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, целью был рязанский нефтезавод. Дроны были уничтожены средствами ПВО. Отмечается, что обломки упали на территорию предприятия, начался пожар.

Ранение ноги получил 53-летний сторож.

Напомним, ночью 24 января Рязанская область подверглась самой массированной атаке беспилотников.