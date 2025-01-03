Московский суд обязал «Яндекс» удалить с карт снимки рязанского нефтезавода

Согласно документации, в 2024 году завод четыре раза атаковали украинские БПЛА, из-за чего пострадала инфраструктура завода и его сотрудники, а доступ к изображениям делает предприятие «максимально уязвимым для средств поражения вражескими силами».

Хамовнический суд Москвы по иску прокуратуры обязал сервис «Яндекс Карты» удалить спутниковые снимки, обозначения цехов, площадок с цистернами и других структурных элементов Рязанского нефтезавода. Соответствующая информация размещена на сайте суде.

Прокуратура обратилась в суд после того, как «Яндекс» не отреагировал на запрос на удаление этой информации.

Согласно документации, в 2024 году завод четыре раза атаковали украинские БПЛА, из-за чего пострадала инфраструктура завода и его сотрудники, а доступ к изображениям делает предприятие «максимально уязвимым для средств поражения вражескими силами».

«Яндекс» обязан в течение месяца со дня вступления решения в силу исключить информационный доступ к инфраструктуре нефтезавода.

Решение может быть обжаловано.

Фото: Михаил Дейнекин, «Яндекс Карты»