Московский суд обязал «Яндекс» удалить с карт снимки рязанского нефтезавода

Хамовнический суд Москвы по иску прокуратуры обязал сервис «Яндекс Карты» удалить спутниковые снимки, обозначения цехов, площадок с цистернами и других структурных элементов Рязанского нефтезавода. Соответствующая информация размещена на сайте суде.
Прокуратура обратилась в суд после того, как «Яндекс» не отреагировал на запрос на удаление этой информации.
Согласно документации, в 2024 году завод четыре раза атаковали украинские БПЛА, из-за чего пострадала инфраструктура завода и его сотрудники, а доступ к изображениям делает предприятие «максимально уязвимым для средств поражения вражескими силами».
«Яндекс» обязан в течение месяца со дня вступления решения в силу исключить информационный доступ к инфраструктуре нефтезавода.
Решение может быть обжаловано.
Фото: Михаил Дейнекин, «Яндекс Карты»