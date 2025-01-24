Baza: рязанский нефтезавод атаковали 12 беспилотников

Отмечается, что налет совершили БПЛА самолетного типа.

Рязанский нефтезавод атаковали 12 беспилотников. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным портала, территорию «Рязанской нефтеперерабатывающей компании» на Южном Промузеле в течение полутора часов атаковали 12 беспилотников самолетного типа. Отмечается, что несколько дронов застряли в тросовом ограждении. На территории НПЗ начался пожар. На месте работали все экстренные службы.

Также сообщается о пострадавшем. У 53-летнего сторожа перелом большой берцовой кости, а также осколочное ранение.

Всего Рязань атаковали 20 беспилотников.