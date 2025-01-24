В Рязани после атаки БПЛА несколько дней будут ликвидировать обломки дронов

«Громких звуков пугаться не нужно. Если вы увидели обломок — приближаться к нему нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112», — отметили в посте.

В Рязани после атаки БПЛА несколько дней будут ликвидировать обломки дронов. Об этом сообщила опергруппа региона.

Отмечается, что в течение нескольких дней в светлое время суток будут ликвидировать обломки беспилотников.

«Громких звуков пугаться не нужно. Если вы увидели обломок — приближаться к нему нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112», — отметили в посте.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Напомним, над Рязанской областью ночью 24 января сбили 20 БПЛА. После атаки загорелся дом. На месте происшествия работали пожарные и скорая.

Владелец сгоревшего в Рязани дома заявил РЗН. инфо, что в здание врезался беспилотник.