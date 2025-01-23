В Кремле ответили на угрозы Трампа в адрес России

Ранее Трамп призвал РФ завершить СВО и пригрозил серьезными санкциями.

В Кремле ответили на угрозы Трампа в адрес России. Об этом пишет RT.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Трампу «нравятся санкционные методы», он часто использовал их во время первого президентского срока. Слова Трампа о введении новых санкций Кремль «тщательно фиксирует» и «остается готова к диалогу».

«К равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу. Этот диалог имел место между двумя президентами. Опять же, в бытность первого президентства Трампа. Ждем сигналов, которых пока не поступало», — заявил он.

Также в Кремле не согласны со словами Трампа о роли России, которая якобы помогла победить США во Второй Мировой войне. Песков заявил, что самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.

Ранее Трамп призвал РФ завершить СВО и пригрозил серьезными санкциями. Также он заявил, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну.