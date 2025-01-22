Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую войну

По его словам, во время войны погибло почти 60 млн россиян. Однако по официальным российским данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 млн человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.