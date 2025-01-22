Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую войну
По его словам, во время войны погибло почти 60 млн россиян. Однако по официальным российским данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 млн человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.
Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую войну. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, во время войны погибло почти 60 млн россиян.
Однако по официальным российским данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 млн человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.