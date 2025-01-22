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Трамп пригрозил России санкциями и призвал завершить СВО
Ранее Трамп поручил урегулировать украинский конфликт за 100 дней.

Трамп пригрозил России санкциями и призвал завершить СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить СВО, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.

Также он заявил, что не преследует цели навредить России и «любит русский народ».

Кроме того, президент США отметил, что конфликт на Украине может завершиться «легким или сложным путем», но легкий он считает предпочтительным.

Ранее Трамп поручил урегулировать украинский конфликт за 100 дней.