Прокурор запросил для обвиняемого в убийстве рязанского пристава 13 лет тюрьмы

На следующем заседании, 23 января 2025 года, подсудимому предоставят последнее слово.

Судебное следствие по делу Сергея Ананикяна, обвиняемого в убийстве рязанского пристава Сергея Калужского, окончено. Об этом объявили на заседании в Московском районном суде в пятницу, 27 декабря.

Заседание посетил эксперт, который проводил баллистическую и ситуационно-баллистическую экспертизу. Он ответил на вопросы адвоката подсудимого о технических параметрах автомата Калашникова.

«Теоретически производитель минимизирует то, что автомат будет вести себя непредсказуемо при стрельбе. Куда нацелился — стреляешь. Без разницы, единичный ли это выстрел или короткая очередь», — заявил эксперт во время допроса.

По его словам, оружие даже после четырех выстрелов не может уйти до такой степени вверх и вправо. Повреждения находятся примерно на одной высоте с разницей в 15-20 см.

«Четыре пули — это глазом моргнуть. Случайно попал. Это как коснуться оголенного электрического провода. Надо еще учитывать мое психическое и физическое состояние», — заявил подсудимый Ананикян.

На судебном заседании после допроса эксперта прошли прения сторон.

Государственный обвинитель заявила, что Сергей Ананикян из чувства ревности к бывшей супруге нанес смертельные раны приставу Сергею Калужскому 1 ноября 2023 года, имея при себе автомат Калашникова с 16 патронами. По ее словам, убийство было умышленным, а не случайным. Причиной смерти Калужского стали множественные огнестрельные сквозные пулевые ранения, переломы костей черепа и повреждение внутренних органов.

Также она отметила, что Ананикян незаконно приобрел, хранил, перевозил, носил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Сторона обвинения потребовала признать подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 («Умышленное причинение смерти») и ч.1 ст. 222 («Незаконное обращение с оружием и боеприпасами к нему») УК РФ. Окончательное наказание по двум статьям — лишение свободы на 13 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года со штрафом в 40 тысяч рублей.

Прокурор заявила, что подсудимый должен удовлетворить иск матери Калужского о компенсации расходов на погребение — 509 тысяч 250 рублей. Ананикян должен выплатить матери, несовершеннолетней дочери и жене убитого пристава по два миллиона рублей за причинение морального вреда.

Адвокат подсудимого ответил, что если бы 4 ноября 2023 года обвиняемый в убийстве Калужского не сдался добровольно, то дело вряд ли бы раскрыли. По его словам, Ананикян раскаялся, пришел самостоятельно и рассказал правду.

«Я бы попросил суд к смягчающим обстоятельствам отнести противоправное аморальное поведение потерпевшего», — заявил адвокат подсудимого.

Сторона защиты продолжала настаивать, что Ананикян совершил убийство по неосторожности.

На следующем заседании, 23 января 2025 года, подсудимому предоставят последнее слово.

Напомним, ранее на суде озвучили протокол, согласно которому повреждения на теле убитого рязанского пристава Сергея Калужского образовались в результате четырех однократных выстрелов, а не автоматной очереди. На прошлом заседании представители стороны защиты продолжали утверждать, что преступление Сергей Ананикян совершил случайно.

Все новости об обстоятельствах убийства можно прочитать в сюжете.