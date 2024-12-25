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Защита Ананикяна настаивает на случайном убийстве рязанского пристава Калужского
Адвокаты подсудимого настаивают на допросе эксперта, который проводил баллистическую и ситуационно-баллистическую экспертизы.

Адвокаты подсудимого Сергея Ананикяна утверждают, что убийство рязанского пристава Сергея Калужского произошло случайно из-за технических особенностей автомата Калашникова. Об этом представители стороны защиты сообщили на заседании в Московском районном суде в среду, 25 декабря.

Адвокаты подсудимого настаивают на допросе эксперта, который проводил баллистическую и ситуационно-баллистическую экспертизы.

«Пригласить эксперта с целью разъяснения: по техническим параметрам после первого выстрела автомат Калашникова уходит вверх и вправо? Его-то спросили, но он ответа на этот вопрос так и не дал», — заявил адвокат Ананикяна.

Государственный обвинитель попросила отказать в удовлетворении ходатайства и сообщила, что дополнительных пояснений от эксперта не требуется.

Адвокат Ананикяна заявил, что ходатайство имеет существенное значение для дела и подлежит обязательному удовлетворению. По словам подсудимого, после первого неожиданного выстрела автомат направился вверх и вправо, что повлекло неосторожное причинение смерти.

Московский районный суд удовлетворил ходатайство адвокатов подсудимого.

На следующее заседание, 27 декабря, запланированы проведение прений и допрос эксперта.

Напомним, ранее суд опроверг, что рязанского пристава Калужского убили одним случайным выстрелом. Согласно озвученному протоколу, телесные повреждения образовались в результате четырех однократных выстрелов, а не автоматной очереди. Другие материалы об убийстве рязанского пристава можно прочитать в сюжете.