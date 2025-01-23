Блогер Азамат Айталиев написал заявление в полицию на рязанский ресторан

Конфликт произошел в заведении «Старый город».

Блогер Азамат Айталиев написал заявление в полицию на рязанский ресторан. Видео инцидента опубликованы в соцсетях.

Конфликт произошел в заведении «Старый город». На кадрах мужчина рассказывает, что пришел в ресторан при гостинице на завтрак. Его пустили, проводили за столик, а после администратор попросила покинуть заведение, поскольку зал, по ее словам закрывался на спецобслуживание.

Айталиев отказался уйти и возмутился, что его не предупредили при входе. Он не поверил, что в слова о закрытии зала и попросил позвать директора.

Вышестоящее руководство также объяснило гостю, что ресторан будет закрыт для посетителей и его не смогут обслужить. На отказ уйти сотрудники «Старого города» вызвали полицию.

Блогер написал заявление о нарушении его потребительских прав.

Днем ранее Азамат Айталиев высмеял поминки в рязанском ресторане.