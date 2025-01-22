Блогер Азамат Айталиев высмеял поминки в рязанском ресторане

Блогер, известный по танцам в коротких видео, посетил Рязань.

Блогер Азамат Айталиев высмеял поминки в рязанском ресторане. Видео он опубликовал в своих социальных сетях.

Блогер, известный по танцам в коротких видео, посетил Рязань. Он отметил, что по отзывам выбрал для обеда ресторан «Римские каникулы». Однако когда он вошел внутрь, его попросили быть тише, объяснив, что в заведении проходят поминки.

«Что вы мне тише-тише? У вас тут стриптиз что-ли?» — спросил он.

«У нас идут поминки», — отметила администратор.

«Поминки? У них тут поминки. В поисковике написано пять баллов у заведения, но не написано, что тут проходят поминки», — смеясь сказал Айталиев.

После этого блогер устроил скандал из-за «невкусного» салата. Он заявил, что соус и листья салата были слишком горькими. Мужчина потребовал переделать блюдо.