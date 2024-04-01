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В Рязанской области начался пожароопасный сезон
Отмечается, что все силы и средства, привлекаемые к тушению лесных пожаров, приведены в режим повышенной готовности.

В Рязанской области начался пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал Павел Малков.

С 1 апреля в Рязанской области объявили пожароопасный сезон. Во время него на всей территории региона усилят профилактические мероприятия, направленные на недопущение возникновения возгораний в лесах, мониторинг и патрулирование лесов, а также прилегающих к ним территорий и торфяных месторождений.

Отмечается, что все силы и средства, привлекаемые к тушению лесных пожаров, приведены в режим повышенной готовности.

Рязанцам напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы:

  • для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей.

За бесконтрольные поджоги сухой травы на участках, примыкающих к лесам, еще строже:

  • для жителей и гостей региона — от 30 до 40 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.