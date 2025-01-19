Россиянам рассказали о новшествах в постановке автомобилей на учет с 1 марта

Напомним, в России с 1 марта вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств в ГИБДД. Для регистрации автомобиля не придется предоставлять полис ОСАГО.

В России с 1 марта вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств в ГИБДД. Подробно об изменениях рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов агентству «Прайм» 19 января.

Как указано в публикации, для регистрации автомобиля не придется предоставлять полис ОСАГО. По словам собеседника агентства, это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД. Собственники транспорта смогут быстрее зарегистрировать авто.

Адвокат выразил опасение, что после изменений на дорогах увеличится количество незастрахованных автомобилей.

«Но это сомнительно, так как собственник приезжает в ГИБДД на машине, которую намерен поставить на учет, а любое передвижение требует наличие страхового полиса. Так что, для эксплуатации автомобиля полис по-прежнему будет необходим», — отмечает адвокат.

Помимо этого, с 1 марта собственник может прекратить регистрацию авто сразу после продажи, тем самым избежав штрафов за нарушения, допущенные новым владельцем.

Однако, по словам Анатолия Миронова, эта система имеет оговорки.

Он объяснил, что воспользоваться возможностью немедленного прекращения учета может только тот, кто заключил договор купли-продажи через Госуслуги, либо удостоверил этот договор у нотариуса, либо смена владельца произошла по решению суда.

Ранее стало известно, что в России водители смогут регистрировать автомобили без ОСАГО.