В России водители смогут регистрировать автомобили без ОСАГО

Владельцы авто смогут регистрировать машины без предоставления страхового полиса ОСАГО, соответствующий проект приказа МВД РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В России водители смогут регистрировать автомобили без ОСАГО. Соответствующий проект приказа МВД РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщило в пятницу, 22 ноября, РИА Новости.

«В частности, проектом приказа из административного регламента исключаются требования о представлении при проведении регистрационных действий страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в административный регламент вносят изменения, предусматривающие необходимость проведения осмотра автомобилей при оформлении паспортов машин в отношении не состоящих на госучете автомобилей либо в отношении состоящих на госучете транспортных средств взамен регистрационных документов, установленных и выданных до 1993-го года, и порядка снятия с госучета транспортных средств после их гибели или уничтожения.

Отмечается, что проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу.