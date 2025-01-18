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На Ореховом озере в Лесопарке оборудовали главную крещенскую купель
Рядом установили обогреваемые палатки.

На Ореховом озере в Лесопарке оборудовали главную крещенскую купель в Рязани. Мэр Рязани Виталий Артемов проверил ее готовность, написал он в своем Telegram-канале.

В субботу, 18 января, в 23:00 на Ореховом озере состоится освящение воды митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. Завершатся Крещенские купания в 2:00.

Отмечается, что рядом с купелью установили обогреваемые палатки.

По словам Виталия Артемова, на месте дежурят медики, спасатели и полицейские.

Ранее публиковали список мест для Крещенских купаний в Рязанской области. Мэрия обнародовала расписание транспорта до купели на Ореховом озере.

Фото: Telegram-канал Виталия Артемова