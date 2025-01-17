В Рязанской области расширили список мест для Крещенских купаний
К определенным ранее 34 купелям добавили еще пять.
В Рязанской области изменилось количество мест проведения крещенских мероприятий. Об этом 17 января сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
К определенным ранее 34 купелям добавили еще пять:
- Рязань: поселок Солотча, монастырь (купель);
- Касимовский муниципальный округ: деревня Зеленая, родник (купель), деревня Алешино, родник (купель);
- Михайловский муниципальный округ: поселок Октябрьский, улица Клубная, река Проня, город Михайлов, городской пляж на реке Проня.
Ранее публиковали список из 34 мест для Крещенских купаний.