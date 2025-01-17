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В Рязанской области расширили список мест для Крещенских купаний
К определенным ранее 34 купелям добавили еще пять.

В Рязанской области изменилось количество мест проведения крещенских мероприятий. Об этом 17 января сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К определенным ранее 34 купелям добавили еще пять:

  • Рязань: поселок Солотча, монастырь (купель);
  • Касимовский муниципальный округ: деревня Зеленая, родник (купель), деревня Алешино, родник (купель);
  • Михайловский муниципальный округ: поселок Октябрьский, улица Клубная, река Проня, город Михайлов, городской пляж на реке Проня.

Ранее публиковали список из 34 мест для Крещенских купаний.