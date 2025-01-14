Рязанская мэрия опубликовала расписание транспорта до купели на Ореховом озере

Крещенские купания пройдут в областном центре в ночь с 18 на 19 января. Для удобства жителей к месту их проведения будут курсировать автобусы.

Рязанская мэрия опубликовала расписание транспорта до купели на Ореховом озере. Сообщение размещено на сайте горадминистрации.

Крещенские купания пройдут в областном центре в ночь с 18 на 19 января. Для удобства жителей к месту их проведения будут курсировать автобусы. Они начнут работать с 22:00 18 января до 02:00 19 января. Маршрут следования: площадь Свободы — Ореховое озеро и в обратном направлении. Интервал движения — 15 минут.

Точное время отправления можно посмотреть на сайте.

Напомним, некоторые российские регионы задумались об отмене Крещенских купаний.

В Рязани этот вопрос не обсуждался. Для жителей оборудовали специальное место для проведения Крещения.