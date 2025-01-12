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Ребенок пострадал при пожаре в доме в Рязанской области
Пожар в многоквартирном доме произошел в субботу, 11 января, в 13:10. Мальчика после случившегося госпитализировали.

Двухлетний ребенок пострадал при пожаре в доме в селе Путятино. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар в многоквартирном доме произошел в субботу, 11 января, в 13:10. Мальчика 2023 года рождения после случившегося госпитализировали.

В пресс-службе ведомства уточнили, что при пожаре спасено три человека, из которых двое — дети.

Напомним, возгорание произошло в двухэтажном доме. Огонь повредил квартиру. Площадь пожара составила три квадратных метра.