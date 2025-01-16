В Рязани закончились льготные лекарства для онкобольных

Как отметила рязанка, у ее 66-летнего отца аденома предстательной железы. За последние два дня она позвонила на горячую линию минздрава около 300 раз, ведь лекарство закончилось, а его прием важно не прерывать.

Рязанка рассказала о критической нехватке льготных рецептурных лекарств энзалутамид и апалутамид для онкобольных. Женщина обратилась в редакцию РЗН. Инфо в среду, 15 января.

Жительница сообщила, что следующий прием в рязанском онкодиспансере у ее отца назначили на 22 января. На нем должны выписать рецепт на лекарства. Однако с начала года она уже ходит в аптеку, чтобы встать в очередь на получение медикаментов. Для этого онкобольных записывают в специальную аптечную тетрадь. 14 января девушка была 12-й. После нее очередь занимали и другие люди.

Отмечается, что если лекарств нет, то рецепт отказываются выписывать. На момент публикации новости сообщается, что необходимые препараты в аптеке отсутствуют.

Как отметила рязанка, у ее 66-летнего отца аденома предстательной железы. За последние два дня она позвонила на горячую линию минздрава около 300 раз, ведь лекарство закончилось, а его прием важно не прерывать.

«В минздраве занимают свою любимую позицию — просто не берут трубки. Ни одного ответа. В аптечных пунктах отвечают — лекарств нет, закупки неизвестно когда, ждите и терпите», — рассказала женщина.

Она отметила, что лекарство энзалутамид выписали на онко-консилиуме в Москве. Согласно сайту «Еаптека», 112 капсул с этим действующим веществом стоит 193 тысячи 459 рублей. Таких денег у женщины нет. Все остальные препараты семья вынуждена покупать самостоятельно.

«Если лекарство принимаем, самочувствие улучшается. И анализы хорошие, и опухоль не растет. Как только принимать перестаем, сразу замечаем ухудшение», — заметила девушка.

Корреспондент РЗН. Инфо убедилась в том, что звонки по телефонам горячей линии минздрава (27-23-68 и 27-23-76 номера телефонов по вопросам медицинской и лекарственной помощи) либо сбрасывают, либо на линии «занято».

Согласно сайту госзакупок, тендер на закупку энзалутамида в последний раз объявляли в середине октября 2024 года. Апалутамид закупали в ноябре 2024, а до этого практически год назад — в феврале 2024 года.

Недавно прокуратура добилась того, что двум женщинам с раком минздрав выплатил по 600 тысяч рублей из-за того, что льготных лекарств не было.