Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
Сбт, 18
ЦБ USD 102.81 -0.63 16/01
ЦБ EUR 106.1 -0.15 16/01
Нал. USD 104.20 / 102.91 16/01 15:15
Нал. EUR 108.10 / 108.50 16/01 15:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
16 262
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
21 382
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
30 749
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
25 621
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Рязанские Борки
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани закончились льготные лекарства для онкобольных
Как отметила рязанка, у ее 66-летнего отца аденома предстательной железы. За последние два дня она позвонила на горячую линию минздрава около 300 раз, ведь лекарство закончилось, а его прием важно не прерывать.

Рязанка рассказала о критической нехватке льготных рецептурных лекарств энзалутамид и апалутамид для онкобольных. Женщина обратилась в редакцию РЗН. Инфо в среду, 15 января.

Жительница сообщила, что следующий прием в рязанском онкодиспансере у ее отца назначили на 22 января. На нем должны выписать рецепт на лекарства. Однако с начала года она уже ходит в аптеку, чтобы встать в очередь на получение медикаментов. Для этого онкобольных записывают в специальную аптечную тетрадь. 14 января девушка была 12-й. После нее очередь занимали и другие люди.

Отмечается, что если лекарств нет, то рецепт отказываются выписывать. На момент публикации новости сообщается, что необходимые препараты в аптеке отсутствуют.

Как отметила рязанка, у ее 66-летнего отца аденома предстательной железы. За последние два дня она позвонила на горячую линию минздрава около 300 раз, ведь лекарство закончилось, а его прием важно не прерывать.

«В минздраве занимают свою любимую позицию — просто не берут трубки. Ни одного ответа. В аптечных пунктах отвечают — лекарств нет, закупки неизвестно когда, ждите и терпите», — рассказала женщина.

Она отметила, что лекарство энзалутамид выписали на онко-консилиуме в Москве. Согласно сайту «Еаптека», 112 капсул с этим действующим веществом стоит 193 тысячи 459 рублей. Таких денег у женщины нет. Все остальные препараты семья вынуждена покупать самостоятельно.

«Если лекарство принимаем, самочувствие улучшается. И анализы хорошие, и опухоль не растет. Как только принимать перестаем, сразу замечаем ухудшение», — заметила девушка.

Корреспондент РЗН. Инфо убедилась в том, что звонки по телефонам горячей линии минздрава (27-23-68 и 27-23-76 номера телефонов по вопросам медицинской и лекарственной помощи) либо сбрасывают, либо на линии «занято».

Согласно сайту госзакупок, тендер на закупку энзалутамида в последний раз объявляли в середине октября 2024 года. Апалутамид закупали в ноябре 2024, а до этого практически год назад — в феврале 2024 года.

Недавно прокуратура добилась того, что двум женщинам с раком минздрав выплатил по 600 тысяч рублей из-за того, что льготных лекарств не было.