Суд обязал минздрав выплатить двум онкобольным рязанкам 600 тысяч рублей

Надзорным органом установлено, что в связи с отсутствием в регионе лекарственных препаратов две онкобольные женщины вынуждены были за свой счет купить медикаменты. Они обратились в прокуратуру.

Суд обязал региональный минздрав выплатить двум онкобольным рязанкам 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что в связи с отсутствием в регионе лекарственных препаратов две онкобольные женщины вынуждены были за свой счет купить медикаменты. Они обратились в прокуратуру.

После рассмотрения обращений надзорный орган направил в суд иск с требованием обязать региональное министерство здравоохранения возместить расходы, затраченные на самостоятельное приобретение лекарственного препарата и компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены. Общая сумма взысканных денежных средств составила более 600 тысяч рублей.