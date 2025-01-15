У здания рязанского правительства вновь организовали одиночный пикет
Рязанец выступает против ликвидации сельских поселений.
У здания рязанского правительства вновь организовали одиночный пикет. Об этом в среду, 15 января, сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+".
«На одиночный пикет к правительству области с надеждой быть услышанным губернатором вышел житель Полян Валерий Семиков», — говорится в посте.
Ранее поднявшему аналогичный плакат жителю села Заокское Дмитрию Панкину вручили повестку.
Напомним, 13 января житель села Заокское Дмитрий Панкин вышел на одиночный пикет против ликвидации сельских поселений.
Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+".