Рязанская область попала в программу льготного кредитования для восстановления объектов культурного наследия

Всего для реализации программы выделили 300 млрд рублей внебюджетных средств.

Рязанская область попала в программу льготного кредитования для восстановления объектов культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС.

Всего для реализации программы выделили 300 млрд рублей внебюджетных средств.

Льготные кредиты будут выдавать для восстановления и приспособления к современному использованию памятника архитектуры, находящегося в неудовлетворительном состоянии. Срок реализации проекта не должен превышать 8,5 года.

Льготная ставка в 7% будет действовать для 8 регионов, в том числе и Рязанской области. ДЛя остальных регионов ставка составит 17%.